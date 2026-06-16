Окупаемость небольших квартир в Челябинске составляет более 13 лет

Квартиры до 32 кв. м в Челябинске на данный момент могут окупиться за 13,5 года. В среднем по стране показатель составляет 13,4 года, сообщает «Мир квартир».

Окупаемость рассчитывалась исходя из средней стоимости покупки жилья и цены аренды. В 2026 году небольшую квартиру в городе можно приобрести за 3,5 млн руб., сдавать ее — за 21,9 тыс. руб. в месяц. При этом годовая доходность такой недвижимости достигла 7,4%, как и в целом по стране.

Быстрее всего окупить жилье до 32 кв. м можно в Грозном (Чеченская Республика; 8,3 года), Нижнем Тагиле (Свердловская область; 9,4 года) и Якутске (Республика Саха; 9,9 года).

Виталина Ярховска