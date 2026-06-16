В Оренбургской области открыты 17 пляжей

В МЧС Оренбургской области сообщают, что по данным на 16 июня, в регионе открыты для безопасного отдыха 17 пляжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям безопасности следующие пляжи: два пляжа р.Самара в Бузулуке (ул. Лесная поляна, з/у 1 и з/у 2), пляж «Акватория» в Советском районе Орска (3850 м по направлению на северо-восток п. Тукай), пляж на озере Песчаное парк Строителей в Орске (ул. Докучаева 8), пляж на озере «Малое городское» в Соль-Илецке, пляж на озере «Голодные воронки» в Соль-Илецке, пляж на озере «Тузлучное» в Соль-Илецке, пляж на озере «Развал» в Соль-Илецке, пляж на озере «Дунино» в Соль-Илецке, пляж на озере «Большое городское» в Соль-Илецке, пляж «Солнечный плес» Верхне - Кумакское водохранилище в Ясном, пляж «ДОЛ "Мечта"» Ириклинское водохранилище, пляж на набережной реки Урал в районе автомобильного моста по ул. Донгузской в Оренбурге, пляж в Бузулуке, пляж на озере «Забой» в Новотроицке, городской пляж Бугуруслана, пляж в Бузулукском районе.

С 18 июня к открытию планируется пляж ДОЛ «Родник» в Новотроицке.

Руфия Кутляева