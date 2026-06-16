Профильный комитет одобрил присвоение пермскому колледжу имени генерального конструктора НПО «Искра»

Сегодня на заседании комитета краевого парламента по социальной политике депутаты рекомендовали присвоить ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» имени Михаила Соколовского. Соответствующий проект был внесен на рассмотрение губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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Михаил Соколовский



Ученый, член-корреспондент РАН Михаил Соколовский родился в 1935 году в Ленинграде. Как указано в пояснительной записке, он прошел трудовой путь от начинающего конструктора до начальника конструкторского отдела. С 2012 года был генеральным конструктором — первым заместителем гендиректора пермского НПО «Искра», с 2019 по 2020 год — генеральным конструктором — научным руководителем предприятия. В документе указано также, что под руководством Михаила Соколовского решены важнейшие государственные задачи по укреплению обороноспособности страны и безопасности государства.

ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» в настоящее время имеет лицензию на реализацию 12 программ подготовки специалистов среднего звена и трех программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Сейчас в нем обучается 1416 человек, 1365 — на очной форме и 50 — на заочной. Численность работников составляет 54 человека.