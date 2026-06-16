Большинство нижегородских работодателей готовы нанимать на работу пенсионеров

Почти половина (46%) нижегородских компаний не прилагают усилий, чтобы удержать на работе сотрудников при выходе на пенсию. Делают это 23% работодателей. Такие данные получил сервис SuperJob при проведении опроса 4 мая — 5 июня 2026 года.

Нанимать пенсионеров на работу наравне с другими кандидатами готовы 37% компаний. Почти столько же работодателей нанимают на отдельные позиции. Не рассматривают в качестве кандидатов 27% нанимателей.

Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (13%), инженерами (10%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (7%), врачами (6%), уборщиками и охранниками (по 5%). Также их берут на работу учителями, средним медперсоналом, кладовщиками, бухгалтерами и поварами.

Андрей Репин