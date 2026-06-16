Пашийский завод увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это позволит предприятию оптимизировать производственные мощности и нарастить прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

При поддержке Регионального центра инжиниринга Пашийский металлургическо-цементный завод усовершенствует производство чугунно-балластирующих устройств. Это специальные тяжелые грузы из серого чугуна, которые используются в нефтегазовой и строительной сферах для увеличения веса трубопроводов. Они предотвращают всплытие или смещение труб на обводненных, болотистых и подводных участках

В компании уже прошло стартовое совещание и обучение по первому модулю. Работникам завода рассказали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению производственных процессов, картировании, методах решения проблем. Следующий этап работы включает в себя диагностику производственных процессов, которая продлится около трех месяцев. В рамках этого этапа специалисты центра инжиниринга продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятия.

В Пермском крае оператором федерального проекта «Производительность труда» является Региональный центр компетенций, с января 2026 года входящий в состав АНО «Пермский НОЦ», и краевой минпромторг.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что все мероприятия проекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономического состояния предприятий, что, в свою очередь, влияет на стабильность региона. Важную роль играет и повышение профессионализма работников. «Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве. Каждый раз, когда с рабочим выездом посещаю предприятие, то сразу по организации даже рабочего места сотрудника вижу — участвует оно в проекте или нет»,— подчеркивал Дмитрий Махонин.

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» было зарегистрировано в 1993 году, однако само предприятие работает уже 240 лет. Завод производит глиноземистый цемент и чугунные мелющие цилиндры. Его продукция представлена на рынках России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Сведения об учредителях ОАО не раскрываются, генеральным директором является Антон Каменских. Согласно Rusprofile, ПМЦЗ занимает первое место в отрасли литья металлов по объему выручки. В 2024 году она составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 33 млн руб.

Сейчас на предприятии работает 325 человек.