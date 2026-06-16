ОДК-УМПО взыскало 20 млн рублей со станкостроительного холдинга

Арбитражный суд Башкирии выдал ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) исполнительный лист на взыскание более 20,4 млн руб. с производителя станков машиностроительной отрасли ООО «Стан».

27 февраля третейский суд при Союзе машиностроителей России принял решение о взыскании со «Стана» в пользу ОДК-УМПО пени за нарушение сроков поставки оборудования и пусконаладочных работ. В сумму также вошел арбитражный сбор. До конца марта ответчик решение не исполнил, что и послужило основанием для обращения уфимского завода в арбитражный суд.

Нарушений в выводах отраслевого арбитражного учреждения суд не нашел.

ООО «Стан» входит в госкорпорацию «Ростех». Холдинг объединяет крупнейших российских разработчиков и производителей токарных, токарно-фрезерных, шлифовальных, фрезерно-расточных станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением: стерлитамакское ООО «НПО "Станкостроение"», ООО «Рязанский станкозавод», коломенское АО «Станкотех», ООО «Ивановский станкостроительный завод», московское ООО «Шлифовальные станки» и липецкое АО «РТ-Станкоинструмент».

Идэль Гумеров