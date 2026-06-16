В Оренбуржье полицейские выясняют обстоятельства отравления 1,5-годовалого ребенка

В Кувандыкском районе проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства отравления бытовой химией 1,5-годовалого ребенка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации ребенка с признаками отравления бытовой химией. По предварительным данным полиции, инцидент произошел во время уборки по дому. Мать ребенка случайно оставила на полу возле детской кроватки чистящее средство в открытом виде. Пока она была на улице, отец малыша занялся ремонтом кроватки, он услышал кашель, и понял, что сын выпил жидкость чистящего средства.

Родители ребенка своевременно оказали доврачебную медицинскую помощь сыну и обратились в педиатрическое отделение городской больницы Кувандыка. Состояние ребенка в настоящее время оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Руфия Кутляева