Шесть рейсов «Уральских авиалиний» ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Шесть рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» ушли на запасные аэродромы из-за ограничений работы в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в Екатеринбурге были вынуждены уйти рейсы, летевшие в Домодедово из Омска и Минеральных Вод. Рейс из Екатеринбурга в Домодедово вернулся обратно. Самолет из Калининграда в Домодедово сел в Санкт-Петербурге, рейс из Иркутска, летевший в Москву, сел в Перми. Также самолет из Оша (Киргизия), направлявшийся в Жуковский, ушел в Самару.

В «Уральских авиалиниях» также сообщили, что отправление двух самолетов (U6-262 и U6-272) из Екатеринбурга в Домодедово перенесли на более позднее время. «Расписание вылетов из аэропортов Жуковский и Домодедово также перенесено. Актуальный статус вашего рейса рекомендуем отслеживать на онлайн-табло аэропортов и официальном сайте авиакомпании»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным Росавиации, аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме, Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.