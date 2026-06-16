В Уфе ограничат проезд по улицам из-за ремонта инженерных сетей

В Уфе ограничили движение транспорта на нескольких улицах из-за строительства инженерных сетей.

Как сообщает пресс-служба «Башавтотранса», до 15 июля закрыт проезд по одной полосе дороги возле дома 21 по Трамвайной улице.

До 16 июля закрыта одна полоса проезжей части на улице Сержанта Пашкова, между домами 3 и 5/5 по улице Летчиков.

До 31 июля ограничения коснутся полосы проезжей части напротив дома на улице Кавказской, 19А, а также на пересечение улиц Кавказской и Белореченской: между домами 26 и 32 по Белореченской улице.

С 23 июня по 3 июля движение напротив улицы Кавказской, 19А будет закрыто полностью.

Олег Вахитов