«Аэрофлот» запускает прямые авиарейсы из Челябинска в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит прямые авиарейсы из Челябинска в Анталью в период высокого спроса. Они будут выполняться с 27 июня по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Программа полетов включает три рейса в неделю: самолеты будут отправляться в Анталью по понедельникам, средам и субботам.

Согласно данным с сайта «Авиасейлс», прямые авиарейсы из Челябинска в Анталью сейчас также осуществляет турецкий перевозчик Southwind airlines по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и «Уральские авиалинии» — по вторникам и субботам. Цены начинаются от 20–30 тыс. руб. за билет.

Помимо прямых авиарейсов есть направления с пересадкой в Москве. Их выполняет авиакомпания «Победа».

Ольга Воробьева