В Татарстане в 08:31 отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя два часа отменили ракетную опасность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане спустя два часа отменили ракетную опасность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Ракетная опасность“ и режим „Ковер“ отменены», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 06:25. На этом фоне в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, сейчас их сняли.

Анна Кайдалова