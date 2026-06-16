Потребительские цены в Прикамье выросли в мае на 0,3%

В мае 2026 года в Пермском крае потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По сравнению с апрелем выросли цены на мясо (+3%), сахар (+1,5%), рыбу и морепродукты (+1,1%) и алкогольные напитки (+0,3%). Снизились цены на яйца куриные (–8,6%), окорочка куриные (–1,9%), масло сливочное (–1,6%).

В мае вновь подорожало моторное топливо (+1,1% за месяц, +5,3% с начала года). Возросла стоимость бензина АИ-95 (+1,2%) и АИ-92 (+1,0%).

Цен на услуги в мае выросли на 2%. Основное влияние на это оказал рост стоимости экскурсионных услуг (в 1,3 раза), услуг такси (+8%), проезда в поездах дальнего следования (+7%), санаторно-оздоровительных услуг (+6,3%). Заметно подорожали услуги содержания, ремонта жилья для граждан-собственников жилья (+13,6–16,9%).