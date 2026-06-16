Фейковый аккаунт замглавы Ижевска Андрея Фомичева появился в Telegram

В Telegram появился фейковый аккаунт недавно назначенного замглавы Ижевска по благоустройству Андрея Фомичева. В одном из постов говорится якобы о передаче трех самосвалов и экскаваторов «Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления» (ДРЭУ) на нужды СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В других сообщениях неизвестный от лица господина Фомичева критикует оборонный концерн «Калашников» за «массовую скупку швейных фабрик», называет лимиты на продажу бензина на заправкой «превентивной мерой, необходимой для обеспечения стабильного снабжения АЗС», и комментирует результаты делегации Удмуртии на ПМЭФ.

У Telegram-аккаунта около 900 подписчиков. Первые посты появились в начале июня. Канал был создан еще в ноябре 2021 года, и, вероятно, впоследствии переименован якобы под Андрея Фомичева, а сообщения удалены.

Репосты из канала распространялись в комментариях на страницах «Ъ-Удмуртия». В администрации города подтвердили, что страница не принадлежит Андрею Фомичеву. У него нет публичных каналов в мессенджерах Telegram и Max.