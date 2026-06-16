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В театре «У Моста» меняется система управления

Художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов на своей страничке «В Контакте» сообщил об изменении системы управления театром. По его словам, в театр поступил новый приказ, согласно которому меняется устав учреждения. Первым лицом становится директор театра, а не художественный руководитель, как было раньше.

Сергей Федотов

Сергей Федотов

Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

Сергей Федотов

Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

«Ну вот! Меня снимают с руководства Театром "У Моста"! Департамент прислал приказ — утвердить новую редакцию устава, где первым лицом становится директор театра, который, естественно, заключает договор с департаментом культуры. И директор, естественно может принять на работу меня —художественного руководителя театра», — написал Сергей Федотов.

Сергей Федотов основал театр в 1988 году и с тех пор является его бессменным руководителем. Директором театра сейчас является Юлия Аверьянова.