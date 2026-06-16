Задерживаются девять рейсов в челябинском аэропорту

В аэропорту Челябинска 16 июня задерживаются девять рейсов, шесть из них — в Сочи и обратно. Информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Вовремя вылететь не смогли пассажиры самолетов в Москву и Сочи. Некоторые ждут путешествия на юг России еще с 15 июня, другие отправятся туда не ранее 17 июня вместо 16 июня. Задерживаются рейсы в Челябинск из Сочи, Москвы и Антальи, два из них должны были вылететь 15 июня.

В Сочи в ночь на 16 июня вводили режим опасности атаки БПЛА.

Виталина Ярховска