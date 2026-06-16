Самарские водители стали чаще скрываться с места ДТП
С начала года в Самарской области, согласно опубликованной отчетности ГИБДД, наблюдается 41-процентный рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. В январе-мае текущего года в регионе зафиксировано 17 таких инцидентов. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по этому показателю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В среднем по России число таких случаев выросло почти на 7%. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области (35), Приморском крае (34) и Челябинской области (31).
В 80% случаев сбежавших с места аварии автомобилистов рано или поздно обнаруживают.