Прикамский маслозавод не смог оспорить продажу доли агропредприятия в кассации

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу ООО «Маслозавод Нытвенский» в рамках спора с министерством по управлению госимуществом Свердловской области и АО «Смартпроект». Предприятие требовало признать недействительным аукцион по продаже 25% долей (69,4 тыс. акций) ООО «Ирбитский молочный завод», а также обязать министерство вернуть победителю выплаченные 683,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году ООО «Маслозавод Нытвенский» планировало принять участие в торгах, однако пермскую компанию до аукциона не допустили. Торги проводило министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Победителем стало столичное АО «Смартпроект», которое выкупило ценные бумаги предприятия за 683,8 млн руб. В 2023 году компания уже выкупала на торгах 49% акций завода в Ирбите. Позже нытвенское предприятие обратилось в ФАС, которая признала незаконными действия минимущества Свердловской области. Прикамское общество добилось признания незаконными действий министерства, которое не допустило ООО к торгам из-за отсутствия данных о задатке.

Как указала кассация, ссылка ООО «Маслозавод Нытвенский» на решение ФАС России несостоятельна, поскольку истцом при обращении с жалобой не было представлено уведомление о недостаточности денежных средств для блокирования задатка. Кроме этого, жалоба ООО рассмотрена ФАС России без учета обстоятельств, влияющих на правовую оценку существа спора. При этом направление жалобы не являлось основанием для приостановления проведения торгов до рассмотрения дела в ФАС России. Договор купли-продажи, по мнению кассации, был заключен в соответствии с действующим законодательством.

Кассационная инстанция подчеркнула, что истец надлежащим образом не совершил юридически значимые действия для участия в спорных торгах, что было установлено нижестоящими инстанциями. В итоге суд отказал в удовлетворении требований ООО «Маслозавод Нытвенский».