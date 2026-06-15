«Обходу Тольятти» переплатили за проезд

Арбитражный суд Самарской области возобновил рассмотрение иска минтранса региона с требованием признать недействительной часть предписания областного управления Федерального казначейства, согласно которой концессионер платной трассы «Обход Тольятти» обязан вернуть в федеральный бюджет трансфер в размере 3,2 млрд руб. Рассмотрение дела было приостановлено до окончания рассмотрения иска АО «КК “Обход Тольятти”» о признании недействительным в полном объеме представления Счетной палаты РФ, но два месяца назад компания отказалась от заявления. Между тем, как сообщил «Ъ-Волга» источник , с этим же трансфером связано уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Определение о возобновлении производства по иску минтранса Самарской области опубликовано в электронной картотеке арбитражного суда. В исковом заявлении ведомство просит признать недействительным часть представления управления Федерального казначейства по Самарской области от 20.02.2025, в которой говорится о требовании к заявителю «принять меры по устранению нарушения путем возврата в доход бюджета Самарской области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет средств бюджетного трансферта в сумме 3 254 355 683,33 рублей в срок не позднее 01.12.2025». Эта сумма является НДС в составе увеличения стоимости строительства трассы на 19,5 млрд рублей. Деньги были выделены из федеральной казны в 2022 году из-за резкого роста цен на стройматериалы и необходимости корректировки контрактов. Всего концессионер заявил к возмещению НДС за период с 2021 года по июль 2024 года 20,9 млрд рублей.

В феврале этого года рассмотрение дела было приостановлено до окончания производства по иску АО «КК “Обход Тольятти”» — о признании недействительным в полном объеме представления Счетной палаты Российской Федерации о возврате в федеральную казну 14,3 млрд рублей. Аудиторы пришли к выводу, что концессионер необоснованно получил эту сумму в качестве возмещения НДС по затратам, которые были профинансированы за счет бюджета.

Климовский мост входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение было подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» 16 октября 2019 года. Открытие «Обхода Тольятти» состоялось в июне 2024 года. Протяженность дороги составляет 99,3 км, длина моста через Волгу — 3,7 км. Общая стоимость объекта составила 140,35 млрд руб., из которых 96 млрд руб. компания получила из федерального бюджета в качестве капитального гранта. По данным минтранса Самарской области, в 2025 году по «Обходу Тольятти» проехало 2,8 млн транспортных средств, что на 20% больше, чем в 2024 году. Общая сумма платежей превысила 1 млрд руб. С 1 марта этого года тарифы за проезд по платной трассе увеличились на сумму от 10 до 160 руб. По данным концессионера, изменение тарифов было связано с ежегодной индексацией, которая учитывает рост инфляции и увеличение расходов на содержание дороги. Для легковых автомобилей (категория I) тариф составляет 140 руб. за проезд от Зеленовки до ОЭЗ «Тольятти», 210 руб. — от Троицкого до ОЭЗ «Тольятти», 320 руб. — от Троицкого до Зеленовки. Для малотоннажного транспорта (категория II) стоимость увеличилась до 280, 420 и 650 руб. Владельцы среднего грузового транспорта (категория III) должны заплатить 570, 840 и 1300 руб., а большегрузов (категория IV) — 860, 1260 и 1960 руб.

По информации «Ъ-Волга», с возмещением НДС концессионеру «Обхода Тольятти» связано уголовное дело, расследованием которого занимается ГСУ ГУ МВД по Самарской области. В полиции корреспонденту издания не стали комментировать ситуацию, однако, как сообщил источник в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц.

Сабрина Самедова