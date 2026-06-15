ФАС нашла нарушения в закупке мэрии Астрахани на строительный контроль за 12 млн

Астраханское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» на действия управления по капитальному строительству администрации Астрахани при проведении аукциона на строительный контроль капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Бертюльской и Богдана Хмельницкого в апреле этого года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 12,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Максима Леонова Фото: Telegram-канал Максима Леонова

В ходе проверки антимонопольщики установили, что заказчик разместил конкурсную документацию с противоречивой информацией. В структурированной форме извещения содержалось требование о предоставлении аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра. Однако, как отмечено в решении УФАС, наличие такого аттестата не является обязательным по закону № 44-ФЗ. Кроме того, в файле извещения отсутствовали требования о членстве в СРО и дополнительные требования по Постановлению № 2571, которые были указаны в структурированной форме.

Еще одно нарушение касалось обеспечения исполнения контракта. В извещении его размер был установлен на уровне 10% от начальной цены, тогда как в проекте контракта фигурировало 30% от цены контракта. В УФАС указали, что это создает разночтения для участников закупки.

По итогам рассмотрения управлению по капстроительству выдано предписание об устранении нарушений, а материалы дела переданы должностному лицу антимонопольного ведомства для решения вопроса о возбуждении административного производства. Решение может быть обжаловано в суде.

Нина Шевченко