Свердловчанина оштрафовали на 500 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

ВерхИсетский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. 69летнего жителя Свердловской области за контрабанду лесоматериалов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, используя недостоверное таможенное декларирование, незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза в иностранное государство пиломатериалы хвойных пород. Стоимость незаконно вывезенной продукции превысила 4 млн руб.

Помимо штрафа у виновного конфисковали сумму, эквивалентную стоимости вывезенной древесины.

Полина Бабинцева