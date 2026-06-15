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Свердловчанина оштрафовали на 500 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

ВерхИсетский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. 69летнего жителя Свердловской области за контрабанду лесоматериалов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, используя недостоверное таможенное декларирование, незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза в иностранное государство пиломатериалы хвойных пород. Стоимость незаконно вывезенной продукции превысила 4 млн руб.

Помимо штрафа у виновного конфисковали сумму, эквивалентную стоимости вывезенной древесины.

Полина Бабинцева

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