Удойная сила

Арбитражный суд Пермского края приостановил реализацию имущественного комплекса некогда крупного сельхозпроизводителя ООО «Великоленское», находящегося в процедуре банкротства. Обеспечительные меры введены после того, как владелец предприятия Михаил Трушников обратился в суд с заявлением о признании недействительным утвержденного кредиторами порядка продажи имущества общества. В мае комплекс был выставлен на торги с начальной стоимостью 125,3 млн руб. Сам господин Трушников считает ее заниженной. Юристы говорят, что для оценки рыночной стоимости будет назначена экспертиза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов бывший владелец ООО «Великоленское» Михаил Трушников обратился в Арбитражный суд Пермского края в мае. Согласно определению суда, истец не согласен с утвержденным положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. Кроме этого, он попросил суд принять обеспечительные меры в виде приостановления торгов по реализации имущественного комплекса предприятия. В итоге заявление было удовлетворено, торги приостановлены до рассмотрения требований по существу.

ООО «Великоленское» было основано на базе колхоза им. Ленина, созданного в 1958 году в Кунгурском районе. В начале 2000-х предприятие перешло в собственность предпринимателя Михаила Трушникова и подконтрольной ему компании «Инвестиции и консалтинг». Позже господин Трушников учредил еще ООО «Ленский завод молочных продуктов» и ООО «ЛенТорг», сформировав тем самым сельскохозяйственный холдинг. ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал общество несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности перед кредиторами составляла 34,3 млн руб.

В мае этого года рыночная стоимость имущественного комплекса ООО «Великоленское» была оценена уже в 125,3 млн руб. По данным, размещенным на площадке электронных торгов «Россия онлайн», в лот вошли земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, права на товарный знак, а также текущие обязательства. Согласно отчету, на балансе компании числятся более 30 земельных участков, а также семякомплексы, здания молочно-товарной фермы, молочный комплекс, телятники, здание родильного отделения, склады, кормоцех, ангары, оборудование и специализированная техника, а также стадо крупного рогатого скота.

В обоснование своих требований заявитель указал, что при утверждении порядка реализации имущества конкурсный управляющий и мажоритарный кредитор допустили нарушения в формировании и оценке лота. При этом сведения о результатах собрания кредиторов были обнародованы без совместного присутствия лиц, имеющих права на участие в нем. Эти факты, по мнению господина Трушникова, нарушают права и законные интересы кредиторов и должника. Также предприниматель пояснил «Ъ-Прикамье», что не согласен с оценкой рыночной стоимости имущества ООО «Великоленское» (она должна быть выше заявленной). «В затраты актива включили задолженность, которой не существует»,— утверждает он.

Отметим, что это не первый случай оспаривания порядка продажи имущества ООО «Великоленское». Так, в мае прошлого года Михаил Трушников добился отмены итогов собрания кредиторов компании от декабря 2024 года, на котором был утвержден порядок реализации актива. Тогда заявитель указал, что в отчет было включено не все имущество должника, поэтому его стоимость была занижена и предприятие было выставлено на торги за 34 млн руб.

Председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров говорит, что рыночная стоимость лота может быть определена путем судебной экспертизы. При ее проведении рассчитывается не арифметическая сумма стоимостей отдельных активов, а оценивается комплекс недвижимого и движимого имущества, права требования и товарный знак. «Ключевой для судебной экспертизы вопрос — сопоставить цену при продаже единым лотом и при раздельной реализации, а также проверить корректность отчета оценщика, положенного в основу начальной цены»,— отмечает юрист.

По словам Дмитрия Штукатурова, решение собрания может быть признано недействительным, если нарушает права лиц, участвующих в деле, либо оно принято за пределами компетенции кредиторов. «Позиция заявителя в данном случае может быть усилена, если, например, мажоритарный кредитор злоупотребил правом, положение о торгах искусственно ограничивает конкуренцию, а также если имеются данные о возможной аффилированности кредитора с предполагаемым покупателем»,— пояснил он.

Анастасия Леонтьева