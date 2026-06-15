Областной минфин вернул почти 200 млн рублей авансов «Нижегородавтодора»

Нижегородский минфин вернул в областной бюджет 196,4 млн руб. неотработанных авансов, ранее выделенных ООО «Нижегородавтодор» (НАД). На эту сумму будет увеличен объем ассигнований областного дорожного фонда, следует из бюджетной поправки. Подрядчик НАД, сорвав в регионе ряд госконтрактов по дорожному строительству, обанкротился.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», часть обязательств за банкрота выполнили его субподрядчики, но оплаты они не получили и судились по этому поводу с минфином, предъявляя исполнительные листы.

Министр финансов Ольга Сулима в заксобрании сообщила, что субподрядчики ДСК «Городецкая» и ООО НАДС проиграли судебные споры с министерством. «Все субподрядчики не являются участниками казначейского сопровождения. К казначейской системе исполнения их исполнительные листы предъявлены быть не могут. Субподрядчики могут через судебных приставов предъявить к коммерческим счетам НАД либо встать в очередь в процедуре банкротства», — пояснила она.

По словам председателя комитета заксобрания по бюджету Александра Шаронова, с неоплатой выполненных работ вышла «некрасивая история» — субподрядчиков фактически кинули, а в конкурсной массе НАД практически ничего нет. В ответ на вопросы депутата представители областного минтранса признали, что «ситуация не совсем нормальная», но также сослались на судебную практику.

Иван Сергеев