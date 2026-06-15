В Оренбурге спустя 15 лет выберут нового уполномоченного по правам человека

В Оренбурге 17 июня среди депутатов областного Законодательного Собрания пройдет тайное голосование по назначению нового уполномоченного по правам человека. В список накануне включили кандидатуру Марии Комлевой, которую поддержал комитет Заксоба.

Ранее этот пост на протяжении 15 лет занимал Анатолий Чадов, бывший областной прокурор. Кандидатуру Марии Комлевой рекомендовал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, вскоре ее одобрила и Яна Лантратова — уполномоченная по правам человека в России. Второй претендент на должность — Игорь Занездров — согласование от федерального омбудсмена не получил.

Мария Комлева родилась в 1984 году. Кандидат имеет высшее юридическое образование, долго работала в судах, в том числе занимает должность руководителя аппарата — администратора Арбитражного суда региона.

Яна Вежлева