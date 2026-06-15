В Уфе возбудили уголовное дело из-за избиения подростка

В Уфе возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за избиения 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

Следователи отреагировали на публикацию в соцсетях о том, что вечером 14 июня в одном из дворов на Набережной реки Уфы группа людей избила подростка.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, на спортивной площадке между сверстниками произошел конфликт, обернувшийся применением физической силы со стороны сверстников. Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, оценку получит исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Идэль Гумеров