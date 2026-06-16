Старая и Новая Уфа встретились на границе

Компания «Новый дом-3» — застройщик жилого комплекса «Новая Уфа», выкупивший землю с недостроенной высоткой «Госстроя» на Большой Московской улице — требует от мэрии Уфы отозвать разрешение на строительство соседнего жилого комплекса «Старая Уфа». По мнению истца, высотка соседнего ЖК вплотную приблизилась к границам его участка, из-за чего расстояние между будущими домами составит менее 4,5 м. Арбитражный суд Башкирии приостанавливать строительство спорного дома отказался. В мэрии Уфы сообщили, что застройщик «Старой Уфы» предоставил необходимые документы для получения разрешения на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство двух ЖК по соседству оценят в арбитражном суде

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Строительство двух ЖК по соседству оценят в арбитражном суде

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску ООО «Специализированный застройщик "Новый дом-3"» к мэрии Уфы. Компания требует от муниципалитета отозвать разрешение на строительство жилого комплекса «Старая Уфа» от ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление №1"» (СУ №1).

Застройщики возводят жилье на соседних участках между Большой Московской улицей и улицей Сун-Ят-Сена. В марте «Новый дом-3» выкупил у Фонда развития территорий за 890,6 млн руб. землю с недостроенным домом в жилом комплексе «Московский» группы компаний «Госстрой». Теперь проект называется «Новая Уфа» и предусматривает строительство 26-этажного дома на 253 квартиры.

СУ №1 в декабре прошлого года получило разрешение на строительство ЖК «Старая Уфа» на участке площадью 3,7 тыс. кв. м. Планируется, что в 27-этажном доме будет 356 квартир.

ООО «Специализированный застройщик "Новый дом-3"» зарегистрировано в феврале прошлого года. Учредителями являются Андрей Гришин и Саид Гимадисламов. Им также принадлежат специализированные застройщики «Новый дом», «Новый дом-2», «Новый дом-4», «Новый дом-5».

ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление №1"» зарегистрировано в Туймазах в январе 2022 года. Единственным учредителем выступает бенефициар группы компаний «КирпичХолдинг» Марат Арсланов. Помимо строительства жилья в Уфе, Туймазах, Октябрьском и Белебее, холдинг производит керамический кирпич на заводах в Туймазах, Чекмагушевском и Бакалинском районах.

По мнению «Нового дома-3», застройщик «Старой Уфы» фактически сместил расположение своей высотки к границе «Новой Уфы», к тому же не учел строительство еще двух секций «Новым домом-3». Расстояние между запроектированным домом в ЖК «Новая Уфа» и объектом СУ №1 составляет 4,41 м, что нарушает противопожарные нормы и правила градостроительной документации, доказывает заявитель. Продолжение строительства 27-этажного дома он считает недопустимым. Администрация, выдавая разрешение на строительство, отмечает истец, не убедилась в отсутствии обстоятельств, мешающих реализации проекта.

На время разбирательств «Новый дом-3» попросил суд приостановить работы на спорном участке и запретить совершать какие-либо регистрационные действия.

Арбитражный суд Башкирии требования об обеспечительных мерах отклонил. Приостановка строительства, отметил суд, будет означать фактическое удовлетворение требований истца до рассмотрения дела по существу спора, тогда как обеспечительные меры должны быть лишь гарантией реальности исполнения решения.

Приостановка действия разрешения на строительство, по мнению суда, приведет к срыву сроков сдачи объекта и нарушению прав участников долевого строительства. Это значит, что СУ №1 получит реальный материальный ущерб, так как ему придется выплачивать неустойку за нарушение условий договоров с дольщиками, говорится в судебном определении от 10 июня.

Следующее заседание по делу пройдет 8 июля. Кроме СУ №1, третьим лицом к разбирательствам привлечена прокуратура Башкирии.

СУ №1 представил все необходимые документы, включая проектную документацию и положительные заключения экспертизы, прокомментировали «Ъ» в пресс-службе мэрии Уфы.

«Подчеркиваем, что на момент выдачи разрешения основания для отказа отсутствовали. Администрация не вправе отказать застройщику, если пакет документов полный и соответствует»,— отметили в муниципалитете, добавив, что ход работ контролирует госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору.

«Претензии безосновательны и надуманы. Полагаем, отказ суда в обеспечении иска это подтверждает, — заявили «Ъ-Уфа» в СУ №1. — Строительство ведется на основании выданного разрешения, проект прошел экспертизу, а все отступы от границ участка соблюдены. Попытки через судебные механизмы поставить под сомнение уже выданное разрешение на строительство выглядят скорее как инструмент недобросовестной конкурентной борьбы, чем как стремление защитить чьи-либо права».

Адвокат бюро «Акцепт» Александр Евтеев предполагает, что спор может переместиться в плоскость возмещения убытков из-за сложности исполнения судебного решения в отношении строящегося дома в том случае, если суд встанет на сторону истца. «К моменту вынесения решения дом могут уже сдать. Поэтому, чтобы добиться своего, истцу нужно будет одновременно доказать, что разрешение на строительство не соответствует закону, и что оно нарушает его права как предпринимателя. При отсутствии серьезной экспертизы это фактически нереализуемо»,— отметил господин Евтеев.

В случае удовлетворения требований «Нового дома-3» суд, скорее всего, обяжет застройщика «Старой Уфы» устранить выявленные нарушения не путем сноса, а иным способом: скорректировать проект, выполнить дополнительные противопожарные мероприятия, отметил собеседник «Ъ». «Если же к моменту решения дом и вовсе окажется достроен и введен в эксплуатацию, суд может констатировать, что восстановить права "Нового дома-3“ в натуре уже невозможно, и направить спор в плоскость возмещения убытков»,— резюмировал Александр Евтеев.

Идэль Гумеров