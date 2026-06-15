Долг неплатежом красен

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) стал ответчиком в Арбитражном суде Челябинской области по 16 искам о взыскании задолженностей, общая сумма которых около 165 млн руб. Кроме этого, две компании — «Рок Дриллинг Солюшнс» и «Тагильская сталь», опубликовали на сайте ЕФРСБ намерения обратиться с заявлением о банкротстве ЧЭМК. При этом «Рок Дриллинг Солюшнс» уже добилась взыскания с находящегося в госсобственности комбината почти 150 млн руб., и на рассмотрении суда находится еще один иск на 48,5 млн руб. Эксперты считают, что причина ситуации — обыкновенные неплатежи, связанные с непростой экономической ситуацией предприятия, и до реального банкротства комбината дело не дойдет, поскольку это невыгодно никому. На самом ЧЭМК ситуацию считают обычными «спорами хозяйствующих субъектов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), находящийся в государственной собственности после прошедшей в 2024 году национализации активов челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, за вторую половину мая и начало июня стал ответчиком по 16 искам о взыскании задолженностей, 15 из которых рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области, свидетельствуют данные каталога арбитражных дел.

Помимо этого, две компании, «Рок Дриллинг Солюшнс» и «Тагильская сталь», в первой декаде июня опубликовали на сайте ЕФРСБ намерения обратиться с заявлением о банкротстве комбината. При этом «Рок Дриллинг Солюшнс» уже взыскала с ЧЭМК почти 150 млн руб. задолженности, и на рассмотрении арбитражного суда находится еще один иск на 48,5 млн руб.

Среди структур, подавших иски в арбитраж, значатся очень разные компании — от Уральского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» до поставщика газа «Новатэк-Челябинск» и разработчика и поставщика программного обеспечения «1С-Рарурс Челябинск». Суммы исков — от 215 тыс. до 54,97 млн руб. В более чем половине исков предметом стали задолженности ЧЭМК по тем или иным договорам поставки или долги по оплате поставленного товара. Все исковые заявления приняты к рассмотрению, в большинстве случаев назначены заседания. Два небольших иска будут рассмотрены в порядке упрощенного производства.

Управляющий партнер адвокатского бюро KR&P Евгений Ковалев считает, что сложившаяся ситуация возникла из типичной для крупных предприятий практики ведения дел.

«Мне доподлинно известно, что у крупных предприятий встречается в деловой практике вот такая „форма кредитования“ в виде отсрочек по платежам контрагентам, связанным с поставками или выполнением каких-то работ или услуг. И это не столько про то, что почти всегда в договорах прописывается постоплата, сколько про неплатежи в адрес партнеров, затяжки времени, даже ценой увода всей истории в судебную плоскость»,— подчеркивает Евгений Ковалев.

По мнению эксперта, неплатежи экономически эффективнее, чем кредитоваться в банке на сумму платежей. И главное здесь, максимально затянуть время.

«Пока дело дойдет до повода обратиться в суд, пока суд будет принимать исковое заявление, назначать заседание, потом какое-то время займет сам процесс. И даже если иск удовлетворяют, еще какое-то время уходит на выплату. Проходит много месяцев, иногда годы. И у нас часто предприятия сознательно доводят ситуацию до края, когда оплата конкретному контрагенту становится для должника приоритетной»,— подчеркивает адвокат Ковалев.

При этом иски о банкротстве, которые подают те, кому должны деньги,— лишь средство давления на должника, считает Евгений Ковалев. Реальное же банкротство, по его мнению, невыгодно никому — ни должнику, ни кредитору, потому что в таком случае платежи кредиторам попадают в очень трудно управляемую историю с внешним управлением и выплатами долга. Тем более, если речь идет о предприятии, находящемся в государственной собственности.

«В любом случае, все это не от хорошей жизни и точно не от чьей-то жадности. Просто некоторые предприятия живут в таком режиме очень долго, годами»,— подчеркивает Евгений Ковалев.

В пресс-службе ЧЭМК наличие большого количества исков в адрес предприятия прокомментировали как «стандартную в бизнесе ситуацию — спор хозяйствующих субъектов».

На прошлой неделе в Арбитражном суде Челябинской области был зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры РФ к национализированным в 2024 году бывшим активам челябинских бизнесменов Юрия Антипова. Ответчиками по иску, поданному заместителем генпрокурора РФ, стали АО «Компания „Эталон“», Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы». Предварительное заседание назначено на 23 июня 2026 года. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, суть претензий неизвестна. В качестве третьих лиц привлечены Росимущество и госкорпорация «Ростех».

Дмитрий Моргулес