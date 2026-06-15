Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 16 июня

Австралийский доллар 51,3028
Английский фунт 97,1789
Белорусский рубль 26,1340
Гонконгский доллар* 92,4713
Дирхам ОАЭ 19,7281
Доллар США 72,4513
Евро 83,8044
Индийская рупия 76,5245
Казахстанский тенге** 14,8062
Канадский доллар 51,8361
Китайский юань 10,7047
СДР 98,9496
Сингапурский доллар 56,5231
Турецкая лира* 15,7068
Украинская гривна* 16,1658
Шведская крона* 76,6878
Швейцарский франк 91,3175
Японская иена** 45,2481

*За 10. **За 100.