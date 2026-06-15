Черноземье 15.06.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 16 июня Австралийский доллар 51,3028 Английский фунт 97,1789 Белорусский рубль 26,1340 Гонконгский доллар* 92,4713 Дирхам ОАЭ 19,7281 Доллар США 72,4513 Евро 83,8044 Индийская рупия 76,5245 Казахстанский тенге** 14,8062 Канадский доллар 51,8361 Китайский юань 10,7047 СДР 98,9496 Сингапурский доллар 56,5231 Турецкая лира* 15,7068 Украинская гривна* 16,1658 Шведская крона* 76,6878 Швейцарский франк 91,3175 Японская иена** 45,2481 *За 10. **За 100.