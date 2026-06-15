Глава СКР вмешался в ситуацию с дорогами в селе под Пензой

В Пензенской области повторно возбудили уголовное дело из-за плохих дорог в селе Чертково. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указания главе регионального следкома доложить о результатах, сообщает информцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чертково Пензенской области более 30 лет не ремонтировали дорогу

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ В Чертково Пензенской области более 30 лет не ремонтировали дорогу

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Проблема плохих дорог в пензенском селе освещалась в социальной сети «ВКонтакте». В Чертково, по данным обращения в приемную господина Бастрыкина, более 30 лет не проводили ремонт дорожной инфраструктуры. Общественный транспорт и машины, в том числе экстренных служб, не могут безопасно проехать. Компетентные органы на жалобы не реагировали.

Сейчас дороги в Чертково находятся в непригодном состоянии. В СУ СК России по Пензенской области ранее возбуждалось уголовное дело. Впоследствии процессуальное решение было отменено надзорным органом.

Марина Окорокова