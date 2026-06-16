В Черноземье 17 июня ожидается теплая и дождливая погода, до +22°C

В среду, 17 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 6 м/с. Температура будет варьироваться от +11°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем потеплеет до +22°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, ночью будет +13°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером она составит +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +19°C, вечером также будет +17°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +20°C, вечером опять будет +17°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +14°C, днем поднимется до +17°C, вечером также будет +15°C, а ночью опустится до +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +21°C, вечером будет +18°C, ночью — +13°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова