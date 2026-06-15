В Оренбурге закупят машины скорой помощи за 300 млн в лизинг

В Оренбурге областная клиническая станция медицинской помощи ищет лизинговую компанию для приобретения машин скорой помощи. Сумма в контракте начинается с 276 млн руб, согласно сайту «Госзакупок».

Заявку будущий подрядчик может подать до 19 июня. После подписания договора он обязан предоставить 30 машин в течение 60 дней, среди которых 26 классических автомобилей для работы фельдшерскими или силовыми бригадами и 4 реанимобиля.

Лизинговые услуги предоставляют с 2026 по 2028 год. Планируется, что каждый месяц будет совершаться фиксированный платеж.

Главные требования к автомобилям — новизна, отсутствие учета в ГИБДД, ремонта, восстановления и предпродажной подготовки. Каждая машина должна быть выпущена не ранее 2026 года, а медицинское оборудование — не раньше 2025 года.

Яна Вежлева