За праздники жители Ульяновской области отдали мошенникам более 8 млн рублей

За прошедшие выходные и праздничные дни в подразделения УМВД России по Ульяновской области обратились девять жителей региона, которые доверились псевдосотрудникам правоохранительных органов и госучреждений, ложным инвестменеджерам, лжепредставителям «Госуслуг» и получили, как они думали «выгодные» предложения на сайтах бесплатных объявлений. Все они стали жертвами мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В результате различных схем мошеннических действий потерпевшие отдали злоумышленникам более 8,2 млн руб.

Большинство из них пострадали от действий телефонных мошенников. Чаще всего мошенники под различными предлогами убеждали граждан, что неустановленные преступники якобы пытаются совершить хищение их сбережений либо от имени пострадавших оформить кредиты. Впоследствии все мошеннические схемы приводили к одному результату: потерпевшие обналичивали накопления, оформляли в банках кредиты, а полученные денежные средства переводили через банкоматы и мобильные приложения на «безопасные» счета либо передавали курьерам злоумышленников.

Так, одна из потерпевших — 68-летняя жительница Железнодорожного района Ульяновска доверилась мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, и убедили женщину перевести на «безопасные» счета ее сбережения в размере 2,8 млн руб. Мошенники утверждали, что агенты иностранных спецслужб используют накопления пенсионерки для финансирования вооруженных сил недружественного государства. Запуганная женщина в течение двух недель обналичивала в банке накопления и переводила их через различные банкоматы на счета злоумышленников.

Андрей Васильев, Ульяновск