Путин одобрил проработку проекта высокоскоростной магистрали до Казани

Президент России Владимир Путин поддержал начало проработки проекта высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом на встрече в Кремле сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам министра, этот маршрут признан наиболее эффективным среди рассматриваемых направлений с точки зрения пассажиропотока, объема инвестиций и влияния на экономику.

Для ВСМ уже изготовили первые пять вагонов поезда. Над созданием поезда работают около 150 предприятий. Ключевые элементы состава — колесные пары и тяговый привод — разработаны в России и проходят испытания перед сертификацией.

Финансовую модель проекта планируется сформировать к 2028–2029 годам.

Анна Кайдалова