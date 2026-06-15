Более 77 тысяч нижегородцев посетили гастрофестиваль «За одним столом»

В праздновании Дня России на муниципальных площадках приняли участие более 110 тыс. нижегородцев и гостей города. Как сообщили в мэрии города, более 77 тыс. из них посетили мероприятия в парке «Швейцария», еще 30 тыс. человек пришли в Парк 1 мая.

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Одним из главных праздничных событий стал трехдневный гастрофестиваль «За одним столом» в «Швейцарии», который прошел в Нижнем Новгороде впервые. По задумке организаторов за одним 100-метровым столом объединились посетители парка, представители различных национальных групп и шеф-повара из разных городов России. Для них прошли дегустации различных блюд национальных кухонь. В аллеях парка работали гастрономические шале и тематические зоны, где повара делились профессиональными наработками.

Фестиваль был организован по инициативе главы города Юрия Шалабаева. Перед организаторами стояла задача создать в Нижнем Новгороде флагманский проект, который отразит уникальные особенности столицы Приволжья через гастрономию, культуру, образование и другие ключевые общественные направления. Фестиваль должен был не только представить кулинарное многообразие, но и стать площадкой для знакомства с культурным наследием и самобытностью России.

Андрей Репин