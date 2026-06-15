Зампредом правительства Ульяновской области назначен гендиректор «Тепличного»

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о новых значимых назначениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Как сообщил губернатор, 17 июня на должность заместителя председателя правительства Ульяновской области — министра природных ресурсов и экологии будет назначен Виталий Зайцев, ныне возглавляющий АО «Тепличное» (100% в собственности Ульяновской области).

По словам губернатора, господин Зайцев на посту вице-премьера будет курировать направление экологии, сельского хозяйства и ветеринарии. Глава региона отметил, что новый вице-премьер «имеет большой управленческий опыт, на своем предыдущем месте в «Тепличном» он «смог улучшить финансовые показатели, расширить розничную сеть и ассортимент продукции, грамотно выстроил работу с поставщиками и дистрибьюторами». Губернатор подчеркнул, что перед Виталием Зайцевым «стоят большие задачи по блоку экологии», ряд федеральных проектов в экологической сфере пока далек от завершения. «Также остро стоит вопрос со сбросом неочищенных стоков, особенно сложная ситуация в Ульяновске на реке Свияге»,— сказал Алексей Русских. Он также рекомендовал усилить контроль и «привлекать к ответственности должностных лиц за несанкционированные свалки, держать на контроле работу мусорных полигонов».

Напомним, за последние восемь лет в минприроды Ульяновской области сменилось пять руководителей. До сего дня министерство возглавляет в ранге исполняющего обязанности министра Евгений Черкасов, назначенный на этот пост в конце апреля прошлого года. Однако в марте этого года профильный комитет заксобрания по итогам заслушивания отчета минприроды о работе в 2025 году отказался признавать работу ведомства надлежащей.

Уже тогда источники «Ъ-Волга» сообщали, что вопрос о подборе нового главы минприроды прорабатывается в правительстве региона

Виталий Зайцев родился 31 августа 1978 года в Нижнем Новгороде. В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (специальность «Финансы и кредит»), в 2005 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ («государственное и муниципальное управление»). Служил в налоговых органах и органах муниципальной власти в Нижегородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, также был заместителем главы Бутурлинского района Нижегородской области, коммерческим директором ООО «ПроектГеоПром» (Нижний Новгород). В Ульяновск Виталий Зайцев прибыл в 2022 году вслед за новой региональной управленческой командой по приглашению одного из заместителей губернатора, в июне 2022 года он возглавил АО «Тепличное» (выращивание овощей). Как отмечают источники «Ъ-Волга», близкие к минприроды, опыта работы в природоохранной сфере у Виталия Зайцева нет.

Также из другого региона прибыл в Ульяновск и глава министерства —ЖКХ и строительства Алексей Тюркин, о назначении которого на должность в понедельник сообщил губернатор региона. Глава региона отметил, что прибывший из Мордовии господин Тюркин работал в районной администрации Саранска, возглавлял министерство ЖКХ Республики Мордовия, общий стаж работы в отрасли — 27 лет.

Андрей Васильев, Ульяновск