Депутат Госдумы просит проверить фестиваль на крыше ТЦ в Самаре из-за опасности атак БПЛА

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев просит проверить фестиваль Roof Live х Альфа, проводимый на крыше ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий попытался провести параллель между закрытием Грушинского фестиваля, «Иволги» и «ВолгаФеста» по соображениям безопасности и проведением массового мероприятия на крыше торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«У меня один простой вопрос к пожарникам: а как эта толпа с крыши должна спускаться, если вдруг внизу в ТЦ начнется пожар? На вертолетах? Вы действительно под свою ответственность эти шабаши согласовали? Узнаю депутатским запросом, и не только у пожарников (пожарных. — «Ъ-Волга»)»,— написал господин Матвеев.

Получить оперативный комментарий у организаторов фестиваля Roof Live х Альфа не удалось.

Андрей Сазонов