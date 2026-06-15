Ремонтом поликлиники в Курской области за 118 млн займется местная компания

В Курской области в рамках аукциона с третьего раза нашли подрядчика для капитального ремонта поликлиники центральной районной больницы в поселке Пристень на улице Октябрьской, 28. Им стало местное ООО «Проф строй монтаж», контракт с которым заключили за 117,8 млн при начальной цене 128,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно технической документации (8687963), подрядчику предстоит отремонтировать трехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. Ему необходимо заменить полы, потолки, стены, окна и двери. Во всех помещениях требуется залить новые ровные полы с последующей укладкой линолеума, керамогранита или плитки, оштукатурить и окрасить стены, смонтировать металлические и пластиковые дверные и оконные блоки. Кроме того, «Проф строй монтаж» должен отремонтировать кровлю крыльца и козырьки, подвал, чердак, отмостку и фасад, обновить инженерные системы, пожарные шкафы и фильтры для воды. Источник финансирования — федеральные средства и региональный бюджет. Гарантийный срок составляет не менее пяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Проф строй монтаж» зарегистрировано в ноябре 2008 года в Курске. Основной вид деятельности — работы строительные отделочные. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Сергей Должиков, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у ООО «Курск проект строй» с тем же видом деятельности (принадлежит господину Должикову). Выручка «Проф строй монтажа» в 2025 году составила 7,6 млн, чистая прибыль — 791 тыс. руб.

Аукционы на выполнение ремонта той же поликлиники с начальной суммой контракта 123 млн руб. проводились дважды — 10 и 30 апреля 2026 года. Оба признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В мае белгородское ООО «Ремотделстрой», 30% долей которого принадлежат члену Совета депутатов Губкинского городского округа Роману Шарапонову, выиграло (8655502) подряд на ремонт детской поликлиники №2 Старооскольской окружной детской больницы за 137,5 млн руб.

Кабира Гасанова