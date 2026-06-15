Суд отказал оренбургской компании «СитиЛайн» в праве оставить кабель на опорах ЛЭП

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел дело ТД «СитиЛайн» против АО «Оренбургкоммунэлектросеть» о праве оставить самовольно размещенный кабель на опорах ЛЭП. Компании не удалось выиграть дело ни в одной из инстанций.

Ранее «СитиЛайн» подала иск против энергетиков с требованием выдать технические условия для самовольно размещенных оптоволоконных кабелей на опорах ЛЭП, которые сотрудники «Оренбургкоммунэлектросеть» нашли в Бузулуке, п. Колтубановский, селах Курманаевка и Грачевка. Во время проверки стало известно, что количество самовольных подвесов в несколько раз превышает число, которое разрешает договор.

На требование устранить неучтенные линии компания предложила энергетикам включить подвесы в договор без обследования линий и технических условий. В этом «Оренбургкоммунэлектросеть» отказала, после чего оказалась в суде. Однако «СитиЛайн» проиграла дело, а кассационный суд в постановлении добавил, что действия компании создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, а также могут поспособствовать ухудшению качества электроснабжения и создать сбои в работе электросистем.

Яна Вежлева