ООО «Башкирэнерго» напомнило детям об электробезопасности

В канун летних школьных каникул работники ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») провели волонтерскую акцию по профилактике детского электротравматизма. В течение мая они посетили 393 общеобразовательных учреждений и детских садов республики с внеурочными занятиями по основам электробезопасности. Сетевики поделились с детьми знаниями, которые порой могут спасти жизнь, наглядно и доступно рассказали юным слушателям о правильном использовании электроприборов в быту, объясняя, как избежать опасных ситуаций.

Начальник ЦЦР ПО «КЭС» Наиль Зиятдинов проводит занятие по электробезопасности в СОШ №3 г. Кумертау

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Акция прошла в рамках Соглашения АО «БЭСК» с Министерством просвещения РБ о взаимодействии по профилактике детского электротравматизма. Проект детской электробезопасности включает в себя широкий набор инструментов: от театрализованных представлений и раздаточного материала до мультсериала «Приключения БЭСКмена» и компьютерной игры. Все они направлены на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности.

ООО «Башкирэнерго»