К маю перевозки контейнеров на СвЖД составили почти 174 тыс. ДФЭ

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в период с января по май было перевезено 173,9 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) во всех видах сообщения. Это на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении в том числе отправили 94,5 тыс. ДФЭ (-13,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество груженых контейнеров снизилось на 17,3% и составило 128,8 тыс. ДФЭ. Всего в контейнерах перевезено 2,4 млн тонн грузов (-15%). В том числе были отправлены:

химикаты и сода — 50,7 тыс. ДФЭ (-9,8%);

химические и минеральные удобрения — 13,5 тыс. (-20,6%);

нефть и нефтепродукты — 9,9 тыс. (-25,6%);

лесные грузы — 9,4 тыс. (-40,9%);

бумага — 7,8 тыс. (-28,2%);

зерно — 7,7 тыс. (+22,5%).

Положительная динамика наблюдается в перевозках огнеупоров и метизов. Снижение также показали черные и цветные металлы, строительные грузы, продовольственные товары, продукты перемола.

Всего на сети РЖД с начала года перевезено 3 млн 249,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (-1,9%).

Ирина Пичурина