Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») представляет импортозамещенный вертолет «Ансат» на выставке в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вертолетный завод представит «Ансат» на саммите Россия — АСЕАН

Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России» Казанский вертолетный завод представит «Ансат» на саммите Россия — АСЕАН

Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-650В. В машине заменены все зарубежные комплектующие, включая систему управления с отечественным автопилотом.

На выставке «Ансат» представят в санитарной версии с медицинским модулем для перевозки пациентов. Также в экспозиции представлены модели вертолетов Ми-38 и «Ансат» Aurus.

Анна Кайдалова