Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд на два месяца заморозил работу нефтебазы под Астраханью

Под Астраханью приставы опечатали нефтебазу из-за нарушений промышленной безопасности. Ростехнадзор установил, что на объекте неправильно хранили и переваливали нефть, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Под Астраханью приставы опечатали нефтебазу за нарушения промбезопасности

Под Астраханью приставы опечатали нефтебазу за нарушения промбезопасности

Фото: УФССП России по Астраханской области

Под Астраханью приставы опечатали нефтебазу за нарушения промбезопасности

Фото: УФССП России по Астраханской области

На нефтебазу в Наримановском районе составили протокол за нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Согласно постановлению суда работу нефтебазы приостановили на два месяца.

В течение 60 дней на объекте будут проводить проверки для контроля исполнения решения суда. В региональном УФССП отметили, что несоблюдение требований промышленной безопасности угрожает окружающей среде и жителям региона.

Марина Окорокова