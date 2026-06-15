В Оренбурге «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина в одни руки

Компания «Татнефть» накануне ввела ограничения на заправку топлива сразу в нескольких регионах, в том числе и в Оренбургской области. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили сотрудники компании на горячей линии. Оператор ответил, что на данный момент им неизвестны причины и сроки нынешних ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня на один легковой автомобиль полагается 20 л бензина, 40 л — дизельного топлива и 200 л — топлива для грузовиков. Впервые об ограничениях стало известно 12 июня. Под них попали и другие области, в числе которых Нижегородская, Воронежская, а также республика Удмуртия. В Самарской области сообщили об ограничениях на 19 АЗС одной из местных сетей. Введенные меры назвали временными.

На данный момент «Татнефть» включает в себя порядка 2 тыс. АЗС в пяти странах, из которых 800 точек находятся в России.

Яна Вежлева