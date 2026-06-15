В Уфе представят новый спектакль по произведению Мустая Карима

19 июня в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоится премьера спектакля «Киске табын» («Вечернее застолье» в переводе с башкирского языка). Основой для постановки стало одноименное произведение Мустая Карима — последняя пьеса народного поэта Башкирии.

События спектакля происходят 25 августа 1989 года, в разгар перестройки. Находящаяся в центре сюжета семья Артыковых празднует 25-летие совместной жизни Ахметши и Жаннета. Однако праздничный вечер с подачи их сына Алапмыши оборачивается рефлексией, анализом давних обид и попыткой спрогнозировать дальнейшую жизнь.

Режиссером-постановщиком спектакля является Ильсур Казакбаев. Главные роли сыграли Айсыуак Юмагулов, Риима Кагарманова и Линар Баитов.

Идэль Гумеров