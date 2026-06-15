Двое воспитанников шахматного клуба из Верхней Салды сыграют на первенстве мира

Воспитанники корпоративного шахматного клуба «Дебют» «ВСМПО-Ависмы» Алексей Прохоров и Мария Клещева выступят на детском первенстве мира по шахматам, которое проходит с 14 по 27 июня в Монтесильвано (Италия). Право выступить на международном турнире спортсмены из Верхней Салды (Свердловская область) получили по итогам первенства России, состоявшегося в феврале в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Кандидат в мастера спорта Мария Клещева стала победительницей национального первенства среди девушек до 15 лет. Для шахматистки предстоящий турнир станет первым международным стартом. Алексей Прохоров, имеющий звание мастера FIDE, завоевал бронзовую медаль первенства России среди юношей до 17 лет. В 2023 году в ОАЭ он стал первым в истории России победителем первенства Азии среди юношей, а также выиграл бронзу мирового первенства по решению шахматных композиций в Бразилии.

В преддверии соревнований юных шахматистов поддержали известные спортсмены, актеры и политики, записав для них видеообращения с пожеланиями успешного выступления. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, участие в мировом первенстве уже является значимым достижением, а талант, упорство и поддержка наставников помогают молодым спортсменам выходить на высокий уровень.

«Для успеха во взрослой жизни одаренные дети должны получать постоянную поддержку: знания от мотивированных педагогов, советы старших товарищей, ежедневные тренировки и регулярные соревнования. Шахматные инициативы благотворительного фонда "Эмпатия" и корпорации "ВСМПО-Ависма" направлены именно на это. Мы замечаем все больше выдающихся ребят в регионе и стараемся дополнительно стимулировать их развитие: помогаем финансово и организационно, а на собственном чемпионате "Кубок Титанов" собираем лучших соперников со всей страны»,— прокомментировал основатель благотворительного фонда «Эмпатия» и акционер «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков.

Генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов отметил, что успехи Алексея Прохорова и Марии Клещевой подтверждают высокий уровень подготовки юных шахматистов в Верхней Салде, где при поддержке корпорации сформирована среда для развития интеллектуального спорта.

После завершения первенства мира в Италии спортсмены продолжат сезон на первенстве Азии, которое пройдет с 15 по 25 июля в китайском Шэньчжэне.

В Верхней Салде при участии корпорации и фонда «Эмпатия» планируется создание многофункционального спортивного центра с современным шахматным клубом.

Алексей Буров