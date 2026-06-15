Минтранс готовится начать предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород

Министр транспорта Андрей Никитин попросил у президента Владимира Путина разрешение начать предварительную проработку проектов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань и Москва — Минск. Глава государства ответил утвердительно, сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Хорошо бы в 2028–2029 годах уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше»,— сказал глава Минтранса Владимиру Путину.

Он доложил, что по итогам оценки эффективности дальнейших вариантов развития ВСМ самый эффективный маршрут — это участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани: «То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект — это международный проект Москва — Минск, и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут». Варианты оценивали с точки зрения сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт.

Как писал «Ъ-Приволжье», ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. Объем средств и сроки реализации проектов в документе не прописаны.

Вопросу строительства ВСМ Москва — Казань уже больше 10 лет. В 2013 году объем инвестиций оценивали в 982 млрд руб., запустить магистраль хотели в 2018 году — к чемпионату мира по футболу. В 2019 году решением президента проект остановили, выбрав для развития этого направления строительство платной трассы М-12. На тот момент под скоростную железную дорогу были зарезервированы земельные участки, стоимость оценивалась уже в 1,69 трлн руб.

По данным на март 2024 года, ВСМ Москва — Казань стояла в планах реализации на 2028-2031 годы.

Галина Шамберина