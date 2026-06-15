Глава СКР запросил результаты проверки по информации о ненадлежащем содержании дома в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также о принимаемых мерах по разрешению проблемы жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Как уточняют в ведомстве, в аккаунте приемной главы СКР в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания многоквартирного дома на ул. Северной в Кувандыке. В 2024 году заявительнице, воспитывающей несовершеннолетнего ребенка, как малоимущей предоставлено жилье в трехэтажном здании 2015 года постройки. В это же здание ранее переселили граждан з аварийного фонда, в том числе пенсионеров и инвалидов.

Во время возведения строения были допущены дефекты, из-за которых на протяжении 10 лет в доме протекает кровля, что приводит к перебоям в электроснабжении, образованию сырости и плесени, а также порче имущества. «Обращения в различные инстанции результатов не принесли, ранее проведенные ремонтные работы разрешению ситуации не способствовали», — сообщают в ведомстве.

Руфия Кутляева