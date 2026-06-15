В Самарской области ограничена продажа бензина на одной из небольших сетей

В Самарской области ограничена продажа бензина на одной из сетей АЗС, насчитывающей 19 точек. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, добавив, что «в течение двух дней этот дефицит должен быть закрыт».

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По словам главы региона, «ситуация в Самарской области абсолютно стабильная». Сетевые АЗС ведущих компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», а также крупные локальные работают без ограничений.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев 15 июня выложил видео, где на АЗС «Роснефти» в Самаре бензин отпускается без ограничений.

Андрей Сазонов