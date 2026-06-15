Правоохранительные органы устанавливают участников хулиганского нападения в центре Перми

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело факту хулиганского нападения на двух мужчин в центральной части Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О нападении рассказал в соцсети один из пострадавших. По его словам, утром 14 июня на перекрестке улиц Революции и Островского на них с другом «налетела группа подростков от пяти до семи человек лет по 15–17. Напали без единого слова. У одного была цепь, у кого-то металлический прут. Может, еще у кого-то были какие-то предметы. Мы отбились, отбежали, но они догнали снова. Меня сбили с велосипеда, навалились несколько человек сразу, били руками и ногами». Пострадавшие обратились в травматологию и в полицию.

В настоящее время следователем СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности фигурантов. Розыск нападавших ведет полиция.