В Югре подтоплены более 130 приусадебных участков

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО—Югре) оказались подтоплены 135 приусадебных участков, следует из информации регионального МЧС на 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подтопления зафиксированы в Нижневартовске (79 участков, +13 за сутки), Нижневартовском районе в сельском поселении Зайцева Речка (5 участков), Мегионе (35 участков, +8 за сутки) и Лангепасе (16 участков, +5 за сутки).

Отмечается, что гидрологическая обстановка в округе развивается в соответствии с прогнозом, угрозы жизнедеятельности населения нет.

Полина Бабинцева