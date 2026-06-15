В Уфе вынесли первые приговоры по делу о хищениях денег на развитие туризма

Советский районный суд Уфы приговорил к лишению свободы директора ООО «Урал-Тенгри» Александра Гончарова, директора ООО «Тенгри» Алевтину Емельянову и предпринимателя Светлану Мусееву за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие туризма. Как отметила пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемые получили от пяти до шести лет колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимые, по версии следствия, завышали объемы туристических услуг в отчетах, предоставляемых в уполномоченное учреждение для получения субсидий по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Таким образом государство компенсировало фирмам более 27 млн руб.

Хищения субсидий на развитие туристической отрасли стали поводом для уголовных дел в отношении руководителей АНО «Центра развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова, АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк Торатау"» Артура Идельбаева и АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. В СКР считают, что обвиняемые присвоили 26 млн руб, выделенные на строительство глэмпингов и кемпингов. Расследования привели к добровольной отставке с поста министра туризма и предпринимательства Зухры Гордиенко.

Идэль Гумеров